Оставил ребенка сиротой: кто была жертвой первого ДТП Желепы

Антон Желепа, который совершил смертельное ДТП на Старообуховской трассе и погубил жизнь многодетной семьи, оказывается раньше уже делал подобное, но тогда справедливого суда удалось избежать.

Журналисты нашли родственников первой жертвы Желепы, которую он также сбил насмерть еще в 2010 году. По привычке в тот момент он был пьян и решил погонять на машине по селу.

Молодая девушка как раз ехала в магазин на мопеде и упала, ей сразу бросился помогать сосед, когда они оттащили мопед на обочину, тогда Желепа на большой скорости врезался в девушку. Шансов выжить не было.

У женщины остался муж и малолетний ребенок.

Мужчина, который помогал женщине также был травмирован, однако врачам удалось его спасти.

Во время следствия из документов исчезли ключевые показания, а прокурор просил наказание всьо три года условного срока. Родные погибшей узнали, что прокурору заплатили за такое “смягчения” $70 тыс.

Муж жертвы подал на апелцию, после чего срок заключения увеличили до восьми лет, но отпустили Желепу на половине срока за якобы хорошее поведение.

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ДТП на Старообуховской трассе

Суд арестовал на два месяца подозреваемого Антона Желепа, который 12 июля совершил смертельное ДТП под Киевом.

Антон Желепа будет находиться под стражей до 9 сентября без права залога.

Смертельная ДТП на Старообуховской трассе произошла 12 июля. В аварии погибли супруги и двое детей 8 и 10 лет. Еще один ребенок, 14-летний мальчик, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Подозреваемый в совершении ДТП Антон Желепа не получил травм. Алкотестер показал 1,32 промилле алкоголя в крови при том, что допустимое содержание алкоголя — 0,2 промилле.