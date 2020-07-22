Масштабна ДТП на трасі Київ-Чоп: зіткнулися чотири авто, є загиблі

У Львівській області на трасі Київ-Чоп 21 липня сталася масштабна ДТП за участі чотирьох автомобілів.

Поблизу села Угерсько Стрийського району водій авто Infiniti виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Nissan. Після цього одразу відбулося зіткнення з іншим авто – Peugeot Partner.

Також уламками від транспортних засобів ушкоджень зазнало авто Mazda.

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За даними поліції у Львівській області, внаслідок ДТП водії Infiniti та Peugeot Partner загинули на місці від важких травм. Пасажирку Peugeot Partner було госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.

Відомо, що за кермом Infiniti був 23-річний молодий чоловік, громадянин Йорданії.

Наразі слідчі з’ясовують обставини масштабної ДТП на автодорозі Київ-Чоп.

За фактом ДТП розпочали справу ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Згідно з нею передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з забороною права керування транспортним засобом до трьох років.

ДТП у Києві

Нещодавно у Києві автомобіль Mazda врізався в опору шляхопроводу. ДТП сталося на проспекті Перемоги поблизу станції метро Берестейська.

Відомо, що внаслідок зіткнення авто з опорою постраждало декілька осіб.