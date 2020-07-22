Полиция днем 22 июля сообщила, что проверяет информацию о захвате заложников в Харькове.
На место выехало руководство Киевского райотдела полиции и оперативники.
К счастью, она не подтвердилась.
В то же время полиция обратилась к гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяют.
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В Луцке утром 21 июля Максим Кривош захватил рейсовый автобус с 13 людьми.
Он требовал, чтобы президент Владимир Зеленский распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года.
После этого, в 20.20, луцкий террорист выпустил из автобуса трех заложников.
Был еще разговор Кривоша с Зеленским.
В 21.40 он сдался и всех отпустил.