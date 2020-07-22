Полиция днем 22 июля сообщила, что проверяет информацию о захвате заложников в Харькове.

На место выехало руководство Киевского райотдела полиции и оперативники.

К счастью, она не подтвердилась.

В то же время полиция обратилась к гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяют.

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Захват заложников в Луцке

В Луцке утром 21 июля Максим Кривош захватил рейсовый автобус с 13 людьми.

Он требовал, чтобы президент Владимир Зеленский распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года.

После этого, в 20.20, луцкий террорист выпустил из автобуса трех заложников.

Был еще разговор Кривоша с Зеленским.

В 21.40 он сдался и всех отпустил.