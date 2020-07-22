Поліція вдень 22 липня повідомила, що перевіряє інформацію про захоплення заручників у Харкові.

На місце виїхало керівництво Київського райвідділу поліції та оперативники.

На щастя, вона не підтвердилася.

Водночас поліція звернулася до громадян з проханням уважно ставитися до інформації, яку поширюють.

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У Луцьку вранці 21 липня Максим Кривош захопив рейсовий автобус з 13 людьми.

Він вимагав, щоб президент Володимир Зеленський поширив посилання на фільм Земляни 2005 року.

Після цього, о 20.20, луцький терорист випустив з автобуса трьох заручників.

Була ще розмова Кривоша з Зеленським.

О 21.40 він здався і всіх відпустив.