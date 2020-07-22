Поліція вдень 22 липня повідомила, що перевіряє інформацію про захоплення заручників у Харкові.
На місце виїхало керівництво Київського райвідділу поліції та оперативники.
На щастя, вона не підтвердилася.
Водночас поліція звернулася до громадян з проханням уважно ставитися до інформації, яку поширюють.
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Захоплення заручників у Луцьку
У Луцьку вранці 21 липня Максим Кривош захопив рейсовий автобус з 13 людьми.
Він вимагав, щоб президент Володимир Зеленський поширив посилання на фільм Земляни 2005 року.
Після цього, о 20.20, луцький терорист випустив з автобуса трьох заручників.
Була ще розмова Кривоша з Зеленським.
О 21.40 він здався і всіх відпустив.