PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Захоплення заручників у Харкові не підтвердилося

Поліція вдень 22 липня повідомила, що перевіряє інформацію про захоплення заручників у Харкові.

На місце виїхало керівництво Київського райвідділу поліції та оперативники.

На щастя, вона не підтвердилася.

Водночас поліція звернулася до громадян з проханням уважно ставитися до інформації, яку поширюють.

Читайте: Чорне дзеркало: реакція мережі на відео Зеленського після вимоги Кривоша

Захоплення заручників у Луцьку

У Луцьку вранці 21 липня Максим Кривош захопив рейсовий автобус з 13 людьми.

Він вимагав, щоб президент Володимир Зеленський поширив посилання на фільм Земляни 2005 року.

Після цього, о 20.20, луцький терорист випустив з автобуса трьох заручників.

Була ще розмова Кривоша з Зеленським.

О 21.40 він здався і всіх відпустив.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх