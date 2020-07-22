Залишив дитину сиротою: хто була жертвою першої ДТП Желепи

Липень, 22, 2020 в 8:15

Антон Желепа, який скоїв смертельну ДТП на Старообухівській трасі та погубив життя багатодітної сім’ї, виявляється раніше уже робив подібне, але тоді справедливого суду вдалось уникнути.

Журналісти знайшли родичів першої жертви Желепи, яку він також збив насмерть ще у 2010 році. За звичкою у той момент він був п’яним і вирішив поганяти машиною по селу.

Молода дівчина саме їхала у магазин на мопеді і впала, їй одразу кинувся допомагати сусід, коли вони відтягли мопед на узбіччя, тоді Желепа на великій швидкості врізався у дівчину. Шансів вижити не було.

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У жінки залишився чоловік та малолітня дитина.

Сусід, який допомагав жінці також був травмований, однак лікарям вдалося його врятувати.

Під час слідства з документів зникли ключові свідчення, а прокурор просив покарання всьо три роки умовного терміну. Рідні загиблої дізналися, що прокуророві заплатили за таке “пом’якшення” $70 тис.

Чоловік жертви подав на апелцію, після чого термін ув’язнення збільшили до восьми років, але відпустили Желепу на половині строку за начебто хорошу поведінку.

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ДТП на Старообухівській трасі

Суд арештував на два місяці підозрюваного Антона Желепу, який 12 липня вчинив смертельну ДТП під Києвом.

Антон Желепа перебуватиме під вартою до 9 вересня без права застави.

Смертельна ДТП на Старообухівській трасі сталася 12 липня. В аварії загинув чоловік та дружина і двоє дітей 8 і 10 років. Ще одна дитина, 14-річний хлопчик, перебуває у лікарні у важкому стані.

Підозрюваний у скоєнні ДТП Антон Желепа не отримав травм. Алкотестер показав 1,32 проміле алкоголю в крові при тому, що допустимий вміст алкоголю – 0,2 проміле.