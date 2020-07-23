ДТП на Закарпатье: депутат сбил насмерть мотоциклиста

В селе Ботар на Закарпатье депутат Виноградовского районного совета Иван Удуд сбил насмерть 19-летнего парня, который ехал на мотоцикле.
Депутат за рулем Toyota Land Cruiser выезжал с обочины и врезался в мотоциклиста, ехавший по дороге.
В результате ДТП 19-летний парень получил серьезную травму черепа, которая оказалась несовместимой с жизнью.
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На месте аварии работает полиция.
Депутат Иван Удуд уже не первый раз становится виновником подобной ситуации. В конце 90-х он также был участником смертельного ДТП, но смог избежать тюремного заключения.
К слову, Удуд является зятем депутата Закарпатского областного совета Карла Резеша.
ДТП на Старообуховской трассе
12 июля произошла смертельная ДТП на Старообуховской трассе. В аварии погибла семья. Из них мать, отец и двое детей восьми и 10 лет. Еще один ребенок, 14-летний мальчик, находится в больнице.
Виновник ДТП не получил увечий. Полиция установила, что мужчина находился за рулем пьяным.
Антон Желепа имеет четыре судимости. В частности, в 2007 году он сел за избиение полицейского.
В 2010 году он отсидел 3,5 года за ДТП, в котором умерла женщина.
В 2016 году за мелкое хулиганство и в 2019 году за избиение мужчины, за что он возместил материальный ущерб.
Источник: Виталий Глагола
Фото: Виталий Глагола