ДТП на Закарпатті: депутат збив на смерть мотоцикліста

У селі Ботар на Закарпатті депутат Виноградівської районної ради Іван Удуд збив на смерть 19-річного хлопця, який їхав на мотоциклі.

Депутат за кермом Toyota Land Cruiser виїжджав з узбіччя і врізався в мотоцикліста, що їхав по дорозі.

В результаті ДТП 19-річний хлопець отримав серйозну травму черепа, яка виявилася несумісною з життям.

На місці аварії працює поліція.

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Депутат Іван Удуд вже не вперше стає винуватцем подібної ситуації. Наприкінці 90-х він також був учасником смертельної ДТП, але зміг уникнути тюремного ув’язнення.

До слова, Удуд є зятем депутата Закарпатської обласної ради Карла Резеша.











Друга смертельна ДТП на рахунку: на Закарпатті депутат збив на смерть мотоцикліста / 3 фотографии

ДТП на Старообухівській трасі

12 липня сталася смертельна ДТП на Старообухівській трасі. В аварії загинула сім’я. З них мати, батько і двоє дітей восьми і 10 років. Ще одна дитина, 14-річний хлопчик, знаходиться в лікарні.

Винуватець ДТП не отримав ушкоджень. Поліція встановила, що чоловік перебував за кермом п’яним.

Антон Желепа має чотири судимості. Зокрема, в 2007 році він сів за побиття поліцейського.

У 2010 році він відсидів 3,5 роки за ДТП, в якому померла жінка.

У 2016 році за дрібне хуліганство і в 2019 році за побиття чоловіка, за що він відшкодував матеріальний збиток.

Джерело: Віталій Глагола

Фото: Віталій Глагола