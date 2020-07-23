Во Львове на улице Морозной 33-летний водитель наехал на 16-летнюю девушку. Он не притормозил, прибавил газу и попытался скрыться.

— Из окна слышал, что была пробуксовка и крики. Выбежал и увидел, что лежит девушка и много скопления людей. Девушка была в шоковом состоянии. Уже минут через 10 она сказала, что у нее нога болит. Где-то через 10 минут прибыла скорая, — рассказывают очевидцы.

В тот вечер девушка планировала встретиться с друзьями. Только вышла из дома, перешла одну дорогу и вышла на обочину, где ее сбил на большой скорости автомобиль.

Мать пострадавшей узнала о трагедии от соседей, которые все видели.

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Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор. Водитель не притормозил, а наоборот прибавил газу и поехал.

У девушки закрытая черепно-мозговая травма, ушиб правого сустава, левого голеностопа, множественные ссадины.

Патрульным удалось выйти на беглеца по горячим следам. Однако водитель убеждал — запаниковал и выпил уже после аварии.

Решать свои проблемы он поручил матери. Она предлагала помощь на лечение и извинялась за сына.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Недавно во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей.

Вблизи села Угерско Стрыйского района водитель авто Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. После этого сразу произошло столкновение с другим авто — Peugeot Partner.