В Харькове мужчина “захватил” дом из-за ссоры с хозяйкой

В Харькове задержали 50-летнего мужчину, который заявил, что захватил здание по улице Бондаренковской.

22 июля он позвонил в полицию и сообщил, что у него есть взрывчатка и оружие, а в доме он держит в заложниках женщину.

По вызову выехали следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления.

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Полицейские установили, что дом, который захватил злоумышленник, принадлежит 41-летней женщине.

Когда они приехали на место вызова, женщина была дома. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники полиции не обнаружили никаких взрывоопасных предметов у нее дома.

Мужчину, который позвонил в полицию, задержали. Им оказался уроженец Харьковской области. Установлено, что у мужчины есть конфликт с владелицей дома.

За звонок мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Полиция днем 22 июля сообщила, что проверяет информацию о захвате заложников в Харькове. На место выехало руководство Киевского райотдела полиции и оперативники. К счастью, она не подтвердилась.