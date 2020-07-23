У Львові на вулиці Морозній 33-річний водій наїхав на 16-річну дівчину. Він не пригальмував, додав газу і спробував втекти.

– З вікна чув, що була пробуксовка і крики. Вибіг і побачив, що лежить дівчина і багато скупчення людей. Дівчина була в шоковому стані. Вже хвилин через 10 вона сказала, що в неї нога болить. Десь через 10 хвилин прибула швидка, – розповідають очевидці.

Того вечора дівчина планувала зустрітися із друзями. Щойно вийшла з будинку, перейшла одну дорогу та вийшла на узбіччя, де її збив на шаленій швидкості автомобіль.

Мати постраждалої дізналася про трагедію від сусідів, які все бачили.

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Момент зіткнення зафіксував відео реєстратор. Водій не пригальмував, а навпаки додав газу та поїхав.

У дівчини закрита черепно-мозкова травма, забій правого суглобу, лівого гомілкового суглобу, множинні садна.

Патрульним вдалося вийти на втікача гарячим слідом. Однак водій переконував – запанікував та випив вже після аварії.

Вирішувати свої проблеми він доручив матері. Вона пропонувала допомогу на лікування і перепрошувала за сина .

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Нещодавно у Львівській області на трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП за участі чотирьох автомобілів.

Поблизу села Угерсько Стрийського району водій авто Infiniti виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Nissan. Після цього одразу відбулося зіткнення з іншим авто – Peugeot Partner.