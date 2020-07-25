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Факты / Происшествия

Не пропустил скорую: в Каменце-Подольском в ДТП пострадало девять человек

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Honda Accord и кареты скорой помощи.

Пострадало девять человек.

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  • ДТП в Каменце-Подольском: подробности ДТП 25 июля
  • ДТП в Каменце-Подольском: подробности ДТП 25 июля
  • ДТП в Каменце-Подольском: подробности ДТП 25 июля
  • ДТП в Каменце-Подольском: подробности ДТП 25 июля
  • ДТП в Каменце-Подольском: подробности ДТП 25 июля
  • ДТП в Каменце-Подольском: подробности ДТП 25 июля
  • ДТП в Каменце-Подольском: подробности ДТП 25 июля
Не пропустил скорую: в Каменце-Подольском в ДТП пострадало девять человек / 4 фотографии

По данным полиции, 29-летний водитель Honda Accord, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество скорой, которая двигалась по главной дороге с проблесковыми маячками.

В результате ДТП травмирован водитель легковушки и трое его пассажиров.

Травмы получили все трое работников медицинской бригады, а также 74-летняя пациентка и ее 46-летняя сопровождающая.

ДТП под Киевом

На окраине села Семиполки под Киевом произошло ДТП — грузовик смял легковой автомобиль и выбросила с трассы микроавтобус.

Пострадало девять человек погиб водитель легковушки.

Легковушка Volkswagen выехал на встречную полосу, где зацепил фуру. Ее занесло прямо в лоб автобусу, полного людей.

Водитель автобуса успел сманеврировать и вылетел на обочину, но там перевернулся.

Источник: ГСЧС, полиция Хмельницкой области

Фото: ГСЧСполиция Хмельницкой области

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