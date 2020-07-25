ДТП у Кам'янці-Подільському: подробиці ДТП 25 липня

У місті Кам’янець-Подільський на Хмельниччині сталася дорожньо-транспорта пригода за участі легкового автомобіля Honda Accord та карети швидкої допомоги.

Постраждало дев’ять людей.

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Не пропустив швидку: у Кам’янці-Подільському у ДТП постраждало дев’ять людей / 4 фотографии

За даними поліції, 29-річний водій Honda Accord, виїжджаючи на перехрестя з другорядної дороги, не надав перевагу швидкій, яка рухалася головною дорогою з проблисковими маячками.

Внаслідок ДТП травмувався водій легковика та троє його пасажирів.

Травми отримали усі троє працівників медичної бригади, а також 74-річна пацієнтка та її 46-річна родичка.

ДТП під Києвом

На околиці села Семиполки під Києвом сталась ДТП – вантажівка зім’яла легковий автомобіль та викинула із траси мікроавтобус.

Постраждало дев’ять людей, загинув водій легковика.

Легковик Volkswagen виїхав на зустрічну смугу, де зачепив фуру. Її занесло просто в лоб автобусу, повного людей.

Водій автобуса встиг зманеврувати та вилетів на узбіччя, але там перевернувся.

Джерело: ДСНС, поліція Хмельницької області

Фото: ДСНС, поліція Хмельницької області