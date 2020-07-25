ДТП под Киевом: подробности ДТП 25 июля 2020 под Киевом

На окраине села Семиполки под Киевом произошла авария — грузовик смял легковой автомобиль Volkswagen и перевернул микроавтобус.
Легковушка выехала на встречную полосу, где зацепил фуру. Ее занесло прямо в лоб автобусу, полного людей.
Водитель автобуса успел сманеврировать и выехал на обочину, но там перевернулся.
— От удара легковушка превратилась в груду металла. На месте медики, полиция и спасатели. Движение затруднено, — говорится в сообщении.
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В аварии погиб водитель Volkswagen, госпитализированы девять пострадавших с микроавтобуса. Среди травмированных есть дети.
Люди, которые ехали в микроавтобусе, возвращались с отдыха на море. Среди них были семьи с детьми.
Opel влетел в грузовик
23 июля в Литинском районе Винницкой области легковушка Opel Zafira влетел в грузовик MAN.
В ДТП погибли четверо пассажиров Opel. Двое получили телесные повреждения и были госпитализированы.
После удара MAN выехал на обочину и перевернулся.
Источник: dtp.kiev.ua
Фото, видео: dtp.kiev.ua, Киев Оперативный