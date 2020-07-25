Полиция Кривого Рога получила информацию от жителя города, что его сосед удерживает мужчину на привязи в собачьем ошейнике и постоянно избивает.

Правоохранители выехали на место и обнаружили 27-летнего пострадавшего с многочисленными телесными повреждениями, его госпитализировали.

31-летнего хозяина квартиры полиция задержала.

Он рассказал, что похитил своего знакомого у подъезда, заставил сесть в авто и привез к себе домой.

Там он надел на мужчину ошейник и привязал, издевался над ним в течение двух дней, избивал, требуя деньги.

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Злоумышленник также отобрал ключи и вынес из кваритиры потерпевшего ценные вещи.

Открыто производство по трем статьям УКУ: ч. 2 ст. 146 — Незаконное лишение свободы или похищение человека, ч. 1 ст. 127 — Пытки и ч. 2 ст. 186 — Грабеж.

В Киеве на днях освободили из плена бизнесмена Сергея Ткаченко, которого похитили днем с парикмахерской.

К мужчине подошли неизвестные, представились работниками уголовного розыска и попросили следовать за ними.

Когда сели в авто, Ткаченко на голову натянули черную шапку, а рот заклеили скотчем.

Ему сказали, что он задолжал $25 мн, угрожали, что рядом с ним могут окажись и другие члены семьи.

Две недели его держали в подвале пока не освободили спецназовцы.

Полиция задержала всех исполнителей и заказчика преступления.