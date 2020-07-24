Более двух недель бизнесмен Сергей Ткаченко провел в плену. Мужчину среди бела дня похитили из парикмахерской.

Незнакомцы подошли к нему и представились работниками уголовного розыска. Мужчины попросили идти за ними чтобы допросить и отпустить домой. Что это — ложь, Сергей понял, только все сели в машину.

— Мне тут же натянули черную шапку на голову, завязали рот скотчем. И, так как я начал сопротивляться, они начали связывать мне ноги тоже скотчем. Куда ехали непонятно, потому что я лежал головой вниз между ногами, — рассказывает Сергей.

Когда наступили сумерки, бизнесмена перевели в гараж, внутрь. Лестнице его спустили в смотровую яму. И тогда уже сняли скотч с лица и ног. Вместо клейкой ленты на запястьях застегивают наручники. В холоде и абсолютной темноте, человек провел три следующих суток.

Читайте: Бил по голове и туловищу: родственник изнасиловал шестилетнюю девочку

Сергею сказали, что он задолжал 25 мл долларов. Мужчине угрожали, что рядом с ним может оказаться вся семья.

Мужчине обещали отрезать уши и пальцы. Он изучил голоса бандитов, их манеру поведения и сделал выводы: следят за ним по меньшей мере семеро. Ни разу Сергея Ткаченко не оставляли в одиночестве.

В то утро из трех надзирателей рядом остался всего один. Сергей Ткаченко ждал удобного случая, и вдруг — страшный грохот, и в подвал ворвались спецназовцы.

Потому задержали только одного, и надо было срочно искать других! И очень быстро поймали еще четверых. Вот они, жестокие палачи. Все — жители Киевщины, и все — уже за решеткой, ждут дальнейшей судьбы. За это им грозит 10 лет заключения. Всех организаторов и заказчика установила полиция.

Недавно стало известно о пытках двух похищенных подростков в Кривом Роге. После освобождения детей доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли орудие преступления: биту, ножи и пистолет травматического действия.