Поліція Кривого Рогу отримала інформацію від мешканця міста, що його сусід утримує чоловіка на прив’язі у собачому ошийнику та постійно б’є.

Правоохоронці виїхали на місце і виявили 27-річного потерпілого з численними тілесними ушкодженнями, його госпіталізували.

31-річного господаря квартири поліція затримала.

Він розповів, що викрав свого знайомого біля під’їзду, змусив сісти до авто і привіз до себе додому.

Там він надів на чоловіка ошийник та прив’язав, знущався над ним протягом двох днів, бив, вимагаючи гроші.

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Зловмисник також відібрав ключі і виніс з квартири потерпілого цінні речі.

Відкрито провадження за трьома статтями ККУ: ч. 2 ст. 146 – Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ч. 1 ст. 127 – Катування та ч. 2 ст. 186 – Грабіж.

У Києві днями звільнили з полону бізнесмена Сергія Ткаченка, якого викрали вдень з перукарні.

До чоловіка підішли невідомі, назвалися працівниками карного розшуку та попросили слідувати за ними.

Коли вони сіли до авто, Ткаченку на голову натягнули чорну шапку, а рот заклеїли скотчем.

Йому сказали, що він заборгував $25 мн, погрожували, що поруч з ним можуть опинися й інші члени родини.

Два тижні його тримали у підвалі доки не звільнили спецпризначенці.

Поліція затримала усіх виконавців та замовника злочину.