В Запорожье умер боец полка Нацгвардии Азов Олег Черевко, которого сильно избили 21 июля.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Азова.

Олег Черевко умер в больнице 27 июля, не входя из комы.

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— Трагическое известие. В реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер боец полка Азов Олег Черевко с позывным Смерть, – заявили в полке.

Олег Черевко служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка.

В Запорожье 21 июля с травмами головы госпитализировали Олега Черевко. Возле магазина он сделал замечание ранее судимому жителю Запорожья, пристававшему к девушкам. Во время конфликта злоумышленник нанес бойцу удары по голове, после чего последний потерял сознание.

Его задержали полицейские и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.