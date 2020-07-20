В Харькове погибла бьюти-фотограф Галина Карацюба. Происшествие произошло во время открытия фотостудии Darkloft на улице Москалевской.
Об смерти фотографа сообщил Telegram-канал Труха Харьков.
Несмотря на запрет организаторов покидать территорию студии, женщина прошла за ограждение на заводе Шевченко, и упала в шахту.
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У нее осталась маленькая дочь.
— Столько у нас планов, идей было. На сердце такая боль. Так сжимается внутри от осознания того, что тебя не стало во время съемки, упав в шахту, — написала блогер из Харькова Татьяна Коряк.
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Погиб футбольный тренер Виктор Ряшко
В ДТП на Закарпатье погиб футбольный тренер Виктор Ряшко. В аварии погибли водитель Mazda и еще двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний парень, сообщили в Нацполиции.
46-летнюю женщину доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи. Водителя грузовика с ушибами также госпитализировали в медучреждение.
Источник: Труха Харьков