Не могли жить без детей: в Киеве мужчина зарезал жену и себя

В одной из киевских квартир погибли сразу два человека.

На кровати была мертвая женщина под простыней, а ее муж — окровавленный, на полу, с перерезанным горлом.

Тела пролежали в квартире несколько суток. Замки на дверях пришлось ломать, потому что 57-летняя Алла и 63-летний Владимир жили только вдвоем.

По словам соседей, супруги имели обеспеченную жизнь. Квартира не одна, еще несколько торговых киосков сдавали в аренду.

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У погибших нашли предсмертную записку. В ней глава семьи Владимир признается, что разорвал свою жену и сейчас убьет себя. Просит сжечь их тела и похоронить прах на Байковом кладбище.

Причину Владимир тоже назвал в записке. Оказывается, у супругов не было детей и поэтому они всю жизнь очень страдали. На склоне лет у пары осталась только одна мечта: чтобы их похоронили в один день.

Последние слова в письме — зая, мы дождались. После смерти хозяев открыли два уголовных производства: умышленное убийство и самоубийство, но и другие версии проверять.

Недавно в Затоке, в районе станции Лиманская были найдены тела мужчины и женщины. По предварительной информации, это местная супружеская пара, которую застрелили из охотничьего оружия.

Также известно, что подозреваемый в совершении этого преступления является местным жителем Затоки, который сейчас уже задержан.