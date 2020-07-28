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Факти / Надзвичайні події

Не могли жити без дітей: у Києві чоловік зарізав дружину і себе

В одній із київських квартир загинули одразу двоє людей.

На ліжку була мертва жінка під простирадлом, а її чоловік – скривавлений, на підлозі, з перерізаним горлом.

Тіла пролежали в квартирі аж кілька діб. Замки на дверях довелося ламати, бо 57-річна Алла та 63-річний Володимир мешкали лише удвох.

За словами сусідів, подружжя мало забезпечене життя. Квартира  не одна, ще кілька торгових кіосків здавали в оренду.

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Біля загиблих знайшли передсмертну записку. У ній голова родини Володимир зізнається, що пошматував свою дружину та зараз вб’є себе. Просить спалити їхні тіла та поховати прах на Байковому кладовищі.

Причину Володимир теж назвав у записці. Виявляється, у подружжя не було дітей і через це вони все життя дуже страждали. На схилі літ у пари лишилася тільки одна мрія: щоб їх поховали в один день.

Останні слова у листі – зая, ми дочекалися. Після смерті господарів відкрили два кримінальних провадження: навмисне вбивство та самогубство, але й інші версії перевірятимуть.

Нещодавно у Затоці, у районі станції Лиманська були знайдені тіла чоловіка та жінки. За попередньою інформацією, це місцева подружня пара, яку застрелили із мисливської зброї.

Також відомо, що підозрюваний у скоєнні цього злочину є місцевим мешканцем Затоки, який наразі вже затриманий.

Джерело: Надзвичайні новини

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