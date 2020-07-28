У Миколаєві намагалися викрасти бізнесмена-іноземця (ВІДЕО)

У Миколаєві поліція попередила викрадення іноземного бізнесмена, який декілька днів тому приїхав до України.
Було затримано чотирьох членів злочинного угруповання, один із яких представився працівником Інтерполу.
Вони зав’язали бізнесмену руки та очі та планували вивезти його за місто.
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– Всі четверо фігурантів віком від 30 до 40 років, двоє з яких – мешканці Одеської області, а ще двоє – позиціонують себе як наближені до особи, що має вплив на кримінальний елемент в Миколаєві.
Один з них перебуває у розшуку столичними поліцейськими за вимагання та викрадення транспортного засобу, – йдеться у повідомленні.
Подію було кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.
Злочинцям загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 12 років з можливою конфіскацією майна.
Викрадення людини на Харківщині
24 липня на Харківщині поліція звільнила чоловіка, якого незаконно утримували члени етнічного злочинного угруповання.
39-річного жителя області викрали троє чоловіків через неіснуючий борг, а родині повідомили, що викупити його можна за $20 тис.
Спецоперація зі звільнення була проведена разом із бійцями КОРДу, оскільки злочинці були озброєні та погрожували батькові потерпілого.