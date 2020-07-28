У Миколаєві намагалися викрасти бізнесмена-іноземця (ВІДЕО)

У Миколаєві поліція попередила викрадення іноземного бізнесмена, який декілька днів тому приїхав до України.

Було затримано чотирьох членів злочинного угруповання, один із яких представився працівником Інтерполу.

Вони зав’язали бізнесмену руки та очі та планували вивезти його за місто.

Читайте: Катували заради $3 тис: на Чернігівщині затримали грабіжників пенсіонерів

Побили і затягли до Porshe: в Миколаєві намагалися викрасти бізнесмена-іноземця / 3 фотографии

– Всі четверо фігурантів віком від 30 до 40 років, двоє з яких – мешканці Одеської області, а ще двоє – позиціонують себе як наближені до особи, що має вплив на кримінальний елемент в Миколаєві.

Один з них перебуває у розшуку столичними поліцейськими за вимагання та викрадення транспортного засобу, – йдеться у повідомленні.