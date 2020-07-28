В Мариуполе мужчина с топором напал на синагогу

В Мариуполе утром 28 июля мужчина с топором совершил нападение на синагогу.

Всех, кто находился внутри здания, смог защитить охранник: именно он обезоружил агрессивного мужчину и прогнал его от синагоги.

Нападение произошло после утренней молитвы.

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— В это время я был в синагоге, пока они дрались, успел выйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего. Мы вызвали полицию и сейчас преступника ищут, — рассказал раввин Менахем Мендл Коэн.

Убегая, мужчина успел швырнуть в сторону здания пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

Подтверждением служит видео с камер наблюдения.

Отмечается, что полиция начала расследование инцидента и поиски преступника.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла во Франции

18 июля в французском городе Нант начался пожар в соборе Святых Петра и Павла.

К ликвидации последствий пожара было привлечено более сотни спасателей.

Уже на следующий день, 19 июля, французская полиция задержала 39-летнего мигранта из Руанды, который прислуживал в храме.

Сначала задержанный отрицал все обвинения, однако впоследствии признался в содеянном и, по словам своего адвоката, искренне раскаялся в том, что случилось.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере €150 тыс.

Источник: Объединённая Еврейская Община Украины