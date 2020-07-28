У Маріуполі чоловік із сокирою напав на синагогу

У Маріуполі вранці 28 липня чоловік із сокирою скоїв напад на синагогу.
Усіх, хто перебував всередині будівлі, зміг захистити охоронець: саме він обеззброїв агресивного чоловіка і прогнав його від синагоги.
Напад стався після ранкової молитви.
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– У цей час я був у синагозі, поки вони билися, встиг вийти через запасний вхід, вибігти з двору і сфотографувати нападника. Ми викликали поліцію і зараз злочинця шукають, — розповів рабин Менахем Мендл Коен.
Тікаючи, чоловік встиг жбурнути в бік будівлі пакети і банки з фекаліями, піском і невідомою речовиною.
Підтвердженням слугує відео з камер спостереження.
Зазначається, що поліція почала розслідування інциденту і пошуки злочинця.
Пожежа в соборі Святих Петра і Павла у Франції
18 липня у французькому місті Нант почалася пожежа у соборі Святих Петра і Павла.
До ліквідації наслідків пожежі було залучено більше сотні рятувальників.
Вже наступного дня, 19 липня, французька поліція затримала 39-річного мігранта з Руанди, який прислужував у храмі.
Спочатку затриманий спростовував усі звинувачення, однак згодом зізнався у скоєному та, за словами свого адвоката, щиро розкаявся в тому, що трапилося.
Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі та штраф в розмірі €150 тис.
Джерело: Об’єднана Єврейська Громада України