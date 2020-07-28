У Маріуполі чоловік із сокирою напав на синагогу

У Маріуполі вранці 28 липня чоловік із сокирою скоїв напад на синагогу.

Усіх, хто перебував всередині будівлі, зміг захистити охоронець: саме він обеззброїв агресивного чоловіка і прогнав його від синагоги.

Напад стався після ранкової молитви.

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– У цей час я був у синагозі, поки вони билися, встиг вийти через запасний вхід, вибігти з двору і сфотографувати нападника. Ми викликали поліцію і зараз злочинця шукають, — розповів рабин Менахем Мендл Коен.

Тікаючи, чоловік встиг жбурнути в бік будівлі пакети і банки з фекаліями, піском і невідомою речовиною.

Підтвердженням слугує відео з камер спостереження.

Зазначається, що поліція почала розслідування інциденту і пошуки злочинця.

Пожежа в соборі Святих Петра і Павла у Франції

18 липня у французькому місті Нант почалася пожежа у соборі Святих Петра і Павла.

До ліквідації наслідків пожежі було залучено більше сотні рятувальників.

Вже наступного дня, 19 липня, французька поліція затримала 39-річного мігранта з Руанди, який прислужував у храмі.

Спочатку затриманий спростовував усі звинувачення, однак згодом зізнався у скоєному та, за словами свого адвоката, щиро розкаявся в тому, що трапилося.

Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі та штраф в розмірі €150 тис.

Джерело: Об’єднана Єврейська Громада України