У Києві неадекватний водій через зауваження про неправильну зупинку з кулаками накинувся на велосипедиста.

Інцидент стався неподалік вулиці Анни Ахматової на Позняках: його вдалося зафіксувати завдяки відеофіксатору велосипедиста.

На кадрах відео помітно, що після короткої розмови водій авто наздогнав чоловіка на велосипеді та почав його бити.

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Небайдужі перехожі розборонили чоловіків та викликали поліцію.

Коментатори у мережі обурені поведінкою водія, однак деякі з них вважають, що неправим був саме велосипедист.

Наїзд на патрульну поліцейську у Києві

14 червня у Києві на проспекті Палладіна автомобіль наїхав на інспекторку патрульної поліції під час оформлення ДТП.

Водій Hyundai Santa Fе, не слідкуючи за дорогою, зіткнувся з Nissan, який від удару наїхав на інспекторку.

Жінку госпіталізували до лікарні з відкритим переломом правої гомілки та закритим перелом лівої гомілки.

Також патрульній діагностували травму живота та закриту черепно-мозкову травму.