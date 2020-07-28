У Києві неадекватний водій через зауваження про неправильну зупинку з кулаками накинувся на велосипедиста.
Інцидент стався неподалік вулиці Анни Ахматової на Позняках: його вдалося зафіксувати завдяки відеофіксатору велосипедиста.
На кадрах відео помітно, що після короткої розмови водій авто наздогнав чоловіка на велосипеді та почав його бити.
Читайте: У Києві п’яний чоловік викрав авто іноземного посла і потрапив у ДТП
Небайдужі перехожі розборонили чоловіків та викликали поліцію.
Коментатори у мережі обурені поведінкою водія, однак деякі з них вважають, що неправим був саме велосипедист.
Наїзд на патрульну поліцейську у Києві
14 червня у Києві на проспекті Палладіна автомобіль наїхав на інспекторку патрульної поліції під час оформлення ДТП.
Водій Hyundai Santa Fе, не слідкуючи за дорогою, зіткнувся з Nissan, який від удару наїхав на інспекторку.
Жінку госпіталізували до лікарні з відкритим переломом правої гомілки та закритим перелом лівої гомілки.
Також патрульній діагностували травму живота та закриту черепно-мозкову травму.