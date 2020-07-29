В Винницкой области от удара током погиб двухлетний ребенок

В селе Строинцы Тывровского района, что в Винницкой области, трагически погиб двухлетний мальчик.

Пока родители находились в доме, ребенок играл во дворе со своей пятилетней сестрой.

Мальчик нашел и прикоснулся рукой к обнаженному кабелю, который был под напряжением.

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Родители выбежали из дома на крик старшей дочери, однако спасти мальчика не удалось.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой несчастный случай) УК Украины.

Также будет проведено расследование, надлежащим ли образом родители воспитывали своих детей и присматривали за ними.

Смерть девочки в Кривом Роге

На Днепропетровщине 17 июля во дворе своего дома погибла 5-летняя девочка.

Трагедия произошла в Долгинцевском районе Кривого Рога.

Родители оставили девочку без присмотра, и она случайно утонула в бассейне.