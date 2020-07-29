У Вінницькій області від удару током загинула дворічна дитина

У селі Строїнці Тиврівського району, що на Вінничині, трагічно загинув дворічний хлопчик.
Поки батьки перебували в будинку, дитина гралася на подвір’ї зі своєю п’ятирічною сестрою.
Хлопчик знайшов та доторкнувся рукою до оголеного кабелю, який був під напругою.
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Батьки вибігли з дому на крик старшої доньки, однак врятувати хлопчика не вдалося.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство з приміткою нещасний випадок) КК України.
Також буде проведено розслідування, чи належним чином батьки виховували своїх дітей та доглядали за ними.
Смерть дівчинки у Кривому Розі
На Дніпропетровщині 17 липня у дворі свого будинку загинула 5-річна дівчинка.
Трагедія сталася у Долгінцевському районі Кривого Рогу.
Батьки залишили дівчинку без нагляду, і вона випадково потонула у басейні.