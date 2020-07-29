У Вінницькій області від удару током загинула дворічна дитина

У селі Строїнці Тиврівського району, що на Вінничині, трагічно загинув дворічний хлопчик.

Поки батьки перебували в будинку, дитина гралася на подвір’ї зі своєю п’ятирічною сестрою.

Хлопчик знайшов та доторкнувся рукою до оголеного кабелю, який був під напругою.

Читайте: Намагалася загасити вогонь: в Києві у пожежі постраждала 10-річна дівчинка

Батьки вибігли з дому на крик старшої доньки, однак врятувати хлопчика не вдалося.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство з приміткою нещасний випадок) КК України.

Також буде проведено розслідування, чи належним чином батьки виховували своїх дітей та доглядали за ними.

Смерть дівчинки у Кривому Розі

На Дніпропетровщині 17 липня у дворі свого будинку загинула 5-річна дівчинка.

Трагедія сталася у Долгінцевському районі Кривого Рогу.

Батьки залишили дівчинку без нагляду, і вона випадково потонула у басейні.