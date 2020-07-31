На Закарпатье из ювелирного магазина похитили драгоценностей на 2 млн грн

В Виноградове Закарпатской области правоохранители раскрыли разбойное нападение на ювелирный магазин, откуда преступники “вынесли” драгоценностей на сумму почти 2 млн гривен.

— Неизвестные лица, угрожая пистолетом продавцу, забрали из магазина десятки украшений, в частности золотые цепочки, кольца и серьги. Общий вес похищенного составил 1 кг 376 г, — говорится в сообщении.

Задержание злоумышленников проводилось совместно с бойцами спецподразделения КОРД.















Нажились на 2 млн гривен: на Закарпатье из ювелирного магазина похитили почти 1,5 кг драгоценностей / 4 фотографии

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Преступниками оказались 36-летний и 27-летний жители Кривого Рога: сейчас они находятся в СИЗО.

Мужчинам инкриминируется подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (Разбой, совершенный группой лиц) УК Украины.

За содеянное им грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Ограбление магазина ритуальных услуг

В поселке городского типа Казанка Николаевской области произошло ограбление магазина ритуальных услуг.

В помещение ворвались двое мужчин в медицинских масках, набросились на продавца и привязали его к стулу.

Из кассы злоумышленники похитили 120 тыс. гривен.

Правоохранители разыскивают нападавших: им грозит грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.