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Факты / Происшествия

Преступники связали продавца и ограбили магазин ритуальных услуг на Николаевщине

В Николаевской области ограбили магазин ритуальных услуг. Происшествие случилось в пгт Казанка.

— Со слов заявителя, в помещение ворвались двое неизвестных мужчин в медицинских масках, привязали продавца магазина к стулу и, завладев деньгами из кассы в сумме 120 тыс. грн, скрылись, — рассказали в пресс-службе ГУ НП в Николаевской области.

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Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 187 (Разбой) УК Украины. Виновным грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Сейчас правоохранители разыскивают нападавших.

Ранее Факты ICTV писали, что в Кировоградской области неизвестный с оружием зашел в храм одной из религиозных общин и, угрожая присутствующим, похитил пасхальный хлеб.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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