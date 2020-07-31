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Факти / Надзвичайні події

Нажилися на 2 млн гривень: на Закарпатті з ювелірної крамниці викрали майже 1,5 кг дорогоцінностей

У Виноградові Закарпатської області правоохоронці розкрили розбійний напад на ювелірний магазин, звідки злочинці “винесли” дорогоцінностей на суму майже 2 млн гривень.

– Невідомі особи, погрожуючи пістолетом продавцю, забрали з крамниці десятки прикрас, зокрема золоті ланцюжки, каблучки та сережки. Загальна вага викраденого сягнула 1 кг 376 г, – йдеться у повідомленні.

Затримання зловмисників проводилося разом із бійцями спецпідрозділу КОРД.

  • На Закарпатті з ювелірного магазину викрали коштовностей на 2 млн грн
  • На Закарпатті з ювелірного магазину викрали коштовностей на 2 млн грн
  • На Закарпатті з ювелірного магазину викрали коштовностей на 2 млн грн
  • На Закарпатті з ювелірного магазину викрали коштовностей на 2 млн грн
  • На Закарпатті з ювелірного магазину викрали коштовностей на 2 млн грн
  • На Закарпатті з ювелірного магазину викрали коштовностей на 2 млн грн
  • На Закарпатті з ювелірного магазину викрали коштовностей на 2 млн грн
  • На Закарпатті з ювелірного магазину викрали коштовностей на 2 млн грн
Нажилися на 2 млн гривень: на Закарпатті з ювелірної крамниці викрали майже 1,5 кг дорогоцінностей / 4 фотографии

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Злочинцями виявилися 36-річний та 27-річний мешканці Кривого Рогу: наразі вони перебувають у СІЗО.

Чоловікам інкримінується підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений групою осіб) КК України.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Пограбування магазину ритуальних послуг

У селищі міського типу Казанка Миколаївської області сталося пограбування магазину ритуальних послуг.

До приміщення увірвалися двоє чоловіків у медичних масках, накинулися на продавця та прив’язали його до стільця.

З каси зловмисники викрали 120 тис. гривень.

Правоохоронці розшукують нападників: їм загрожує загрожує від 7 до 12 років в’язниці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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