Підозрюваного у спробі зґвалтування жінки у потязі Маріуполь-Київ взяли під варту

Солом’янський районий суд Києва обрав запобіжний захід для Віталія Рудзька, якого підозрюють у спробі зґвалтувати жінку в потязі Маріуполь – Київ, у вигляді тримання під арештом на два місяці без права виходу під заставу.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запевнив, що досудове слідство у справі буде повним, всебічним та його проведуть у розумні терміни.

Раніше стало відомо, що чоловіку готують підозру за статтями нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спробу зґвалтування.

Читайте: Ременем тягнув жертв до лісу: у Києві зловили рецидивіста-ґвалтівника

Віталій Рудзько є уродженцем Запоріжжя, йому 45 років. Він вже має три судимості. У 1996 році чоловіка арештували за викрадення автомобіля, у 1999 – за хуліганство, а у 2008 – за крадіжку.

Цього разу його затримали за напад на жінку у потязі Маріуполь – Київ. Вночі 31 липня він зайшов до неї в купе, зачинив двері і почав бити.

Після цього нападник почав домагатися жінку і навіть намагався її зґвалтувати. Все це відбувалося на очах у 7-річного сина постраждалої.

Наразі вона перебуває у лікарні, їй зробили операцію на щелепі.

Фото: Антон Геращенко