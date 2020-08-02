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Факты / Происшествия

ДТП на Закарпатье: легковушка врезалась в яблоню, есть погибшие

В Раховском районе Закарпатья в ДТП погибли два человека, еще двое травмированы.

24-летний водитель не справился с управлением и совершил аварию.

В пять утра, в селе Лазещина, легковой автомобиль Volkswagen Golf съехал в кювет и врезался в дерево.

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Погиб на месте водитель и пассажир. Еще двух пассажиров авто в возрасте 25 и 28 лет, госпитализированы в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть нескольких человек, в полиции начали следствие.

ДТП на Закарпатье — подробности ДТП 2 августа 2020 в Раховском районе

фото: поліція

ДТП в Крыму

В ДТП в оккупированном Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком 31 июля. Погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Авария произошла в Белогорском районе на автодороге Таврида. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.

Источник: Полиция Закарпатской области

Фото: полиция Закарпатской области

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