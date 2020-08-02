ДТП на Закарпатті – подробиці ДТП 2 серпня 2020 у Рахівському районі

У Рахівському районі Закарпаття у ДТП загинуло двоє людей, ще двоє травмовані.

24-річний водій не справився з кермуванням і вчинив аварію.

О п’ятій ранку, у селі Лазещина, легковий автомобіль Volkswagen Golf з’їхав у кювет та врізався у дерево.

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Загинув на місці водій та пасажир. Ще двох пасажирів авто, віком 25 та 28 років, шпиталізували до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті кількох осіб, у поліції розпочали слідство.

ДТП у Криму

В ДТП в окупованому Криму мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою 31 липня. Загинули дев’ятеро людей, ще 10 постраждали.

Аварія сталася у Білогірському районі на автодорозі Таврида. Один з постраждалих перебуває у важкому стані, троє – у стані середньої тяжкості.

Джерело: Поліція Закарпатської області

Фото: поліція Закарпатської області