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Факты / Происшествия

Смертельное ДТП в Крыму: погибли девять человек, 10 пострадали

В оккупированном Крыму произошла масштабная авария. Маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Авария произошла в Белогорском районе на автодороге Таврида возле села Русаковка. По предварительной информации, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший в Симферополь, столкнулся с КамАЗом.

Известно, что всего в автобусе находились 18 человек. Водитель микроавтобуса погиб, водитель грузовика не пострадал.

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В больницу госпитализировали четыре человека, в том числе беременную женщину. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Также известно, что в автобусе было двое детей, но они не пострадали.

По предварительной информации МВД, причиной ДТП могло стать то, что водитель маршрутного автобуса заснул за рулем.

Недавно смертельное ДТП произошло под Николаевом. На трассе Киев-Одесса на территории АЗС грузовик сбил насмерть двух мужчин. Перед этим автомобиль врезался в отбойник.

Фото: МВД Крыма

Источник: ТАСС

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