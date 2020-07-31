В оккупированном Крыму произошла масштабная авария. Маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Авария произошла в Белогорском районе на автодороге Таврида возле села Русаковка. По предварительной информации, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший в Симферополь, столкнулся с КамАЗом.

Известно, что всего в автобусе находились 18 человек. Водитель микроавтобуса погиб, водитель грузовика не пострадал.

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В больницу госпитализировали четыре человека, в том числе беременную женщину. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Также известно, что в автобусе было двое детей, но они не пострадали.

В Крыму сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП с погибшими, произошедшего в Белогорском районе Республики Крым https://t.co/Ka2t0TplvC pic.twitter.com/4Dh3BiJ830 — МВД Крым (@MVD_Crimea) July 31, 2020

По предварительной информации МВД, причиной ДТП могло стать то, что водитель маршрутного автобуса заснул за рулем.

Недавно смертельное ДТП произошло под Николаевом. На трассе Киев-Одесса на территории АЗС грузовик сбил насмерть двух мужчин. Перед этим автомобиль врезался в отбойник.

Фото: МВД Крыма