Возбудился, когда бил, и предлагал деньги: детали нападения на Луговую в поезде

Арестованный за избиение и попытку изнасилования Анастасии Луговой Виталий Рудзько после совершения преступления пытался “замять” произошедшее при помощи денег.

По словам мужа пострадавшей, деньги Луговой предлагали также проводники, взявшие Рудзько в вагон “зайцем”.

Работники железной дороги просили не вызывать полицию, потому что боялись лишиться работы.

Пострадавшая отказалась взять деньги от нападавшего и проводников, рассказал ее муж.

Со своей стороны Луговая рассказала, что ее нападающий получил эрекцию, когда ее бил.

— Он получил эрекцию, когда бил меня. Именно во время нанесения ударов он “кайфанул”, — рассказала жертва Рудзька.

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Нападение в поезде

Нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошло ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.

Ранее трижды судимый Рудзько вдерся к ней в купе в нижнем белье, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.

Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ее ребенка, после чего преступник отвел женщину в свое купе.

После этого ребенок стал звать мать, и Луговая попросила Рудзько, чтобы он выпустил ее успокоить мальчика. Тот выпустил жертву, но пригрозил расправой, если женщина не вернеться.

Пострадавшей пришли на помощь только в соседнем вагоне поезда, рассказала Луговая.

Источник: 5 канал

Фото: anastaisha.lygova