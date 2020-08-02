Возбудился, когда бил, и предлагал деньги: детали нападения на Луговую в поезде

Арестованный за избиение и попытку изнасилования Анастасии Луговой Виталий Рудзько после совершения преступления пытался “замять” произошедшее при помощи денег.
По словам мужа пострадавшей, деньги Луговой предлагали также проводники, взявшие Рудзько в вагон “зайцем”.
Работники железной дороги просили не вызывать полицию, потому что боялись лишиться работы.
Пострадавшая отказалась взять деньги от нападавшего и проводников, рассказал ее муж.
Со своей стороны Луговая рассказала, что ее нападающий получил эрекцию, когда ее бил.
— Он получил эрекцию, когда бил меня. Именно во время нанесения ударов он “кайфанул”, — рассказала жертва Рудзька.
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Нападение в поезде
Нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошло ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.
Ранее трижды судимый Рудзько вдерся к ней в купе в нижнем белье, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.
Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ее ребенка, после чего преступник отвел женщину в свое купе.
После этого ребенок стал звать мать, и Луговая попросила Рудзько, чтобы он выпустил ее успокоить мальчика. Тот выпустил жертву, но пригрозил расправой, если женщина не вернеться.
Пострадавшей пришли на помощь только в соседнем вагоне поезда, рассказала Луговая.
Источник: 5 канал
Фото: anastaisha.lygova