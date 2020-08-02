Збудився, коли бив, та пропонував гроші: деталі нападу на Лугову в поїзді

Заарештований за побиття і спробу зґвалтування Анастасії Лугової Віталій Рудзько після скоєння злочину намагався “зам’яти” те, що сталося, за допомогою грошей.

За словами чоловіка постраждалої, гроші Луговій пропонували також провідники, які взяли Рудзька до вагону “зайцем”.

Працівники залізниці просили не викликати поліцію, тому що боялися втратити роботу.

Постраждала відмовилася взяти гроші від нападника і провідників, розповів її чоловік.

Зі свого боку Лугова розповіла, що її нападник отримав ерекцію, коли її бив.

– Він отримав ерекцію, коли бив мене. Саме під час нанесення ударів він “кайфанув”, – розповіла жертва Рудзька.

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Напад у поїзді

Напад на Лугову в потязі Маріуполь – Київ стався вночі 31 липня, коли вона перебувала у своєму купе разом із 6-річним сином.

Раніше тричі судимий Рудзько вдерся до неї в купе в нижній білизні, закрив двері, почав бити і намагався зґвалтувати.

Постраждала розповіла, що попросила не бити її на очах у дитини, після чого злочинець відвів жінку в своє купе.

Після цього дитина стала кликати матір, і Лугова попросила Рудзька, щоб він випустив її заспокоїти хлопчика. Той випустив жертву, але пригрозив розправою, якщо жінка не повернеться.

Постраждалій прийшли на допомогу тільки в сусідньому вагоні поїзда, розповіла Лугова.

Джерело: 5 канал

Фото: anastaisha.lygova