Родила и закопала на кладбище: под Одессой собака нашла труп младенца

2 июля в полицию поступило сообщение от жителя села Мирное Одесской области о том, что его собака нашла тело младенца.

Сотрудники полиции установили личность матери. Ею оказалась 32-летняя местная жительница, которая уже имеет семерых детей.

Правоохранителям женщина рассказала, что неделю назад на седьмом месяце беременности родила мертвого ребенка.

Во время беременности на учете у врачей задержанная не находилась.

После того, как женщина родила ребенка, она похоронила его на местном кладбище.

По статье 117 УК об умышленном убийстве матерью новорожденного ребенка женщине грозит срок в тюрьме до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Родила в лесу

В Черновицкой области 9 июля женщина, собиравшая в лесу грибы, неожиданно для себя родила ребенка.

Младенца, который родился здоровым, вместе с матерью госпитализировали в роддом.