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Факты / Происшествия

На Полтавщине мать пыталась убить младенца из-за диагноза ДЦП

В Полтавской области пятимесячный младенец госпитализирован с травмой шейного отдела позвоночника, которую ему нанесла родная мать.

Когда женщина пыталась убить ребенка, в дом зашел отец и спас младенца.

— Позвонил отец ребенка и сказал, что мама убила малыша. Я приехала на вызов. Мама уже была связана. Ребенка послушала, осмотрела. Тогда уже скорая помощь приехала, — рассказала фельдшер Людмила Масленица, которая оказывала первую помощь.

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В больнице состояние ребенка удалось стабилизировать, пока мальчик остается под наблюдением медиков.

Горе-мать находится в СИЗО. Однако односельчане не принимаются ее осуждать, мол, женщина пошла на такой шаг из-за сильного стресса и нестабильного психологического состояния.

Причина в том, что у младенца есть проблемы со здоровьем. Ребенка долго возили по врачам, пока не был поставлен диагноз ДЦП.

Трагедия в Харькове 

С многоэтажки на улице Культуры в Харькове 1 июня в День защиты детей выпала мать с младенцем.

Полицейские, прибывшие на место трагедии, выяснили, что 42-летняя женщина, ее шестимесячный сын и 53-летний муж жили в доме на 19-м этаже.

Возбуждено дело по п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство, а также по факту смерти женщины — по ч.1 ст.115 с пометкой самоубийство.

Источник: Надзвичайні новини

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