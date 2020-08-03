Народила і закопала на кладовищі: під Одесою собака знайшов труп немовляти

2 липня до поліції надійшло повідомлення від жителя села Мирне на Одещині про те, що його собака знайшов тіло немовля.

Співробітники поліції встановили особу матері. Нею виявилася 32-річна місцева жителька, яка вже має семеро дітей.

Правоохоронцям жінка розповіла, що тиждень тому на сьомому місяці вагітності народила мертву дитину.

Під час вагітності на обліку у лікарів затримана не перебувала.

Після того, як жінка народила дитину, вона поховала її на місцевому кладовищі.

За статтею 117 ККУ про умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини жінці загрожує термін у в’язниці до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

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Народила у лісі

У Чернівецькій області 9 липня жінка, яка збирала в лісі гриби, неочікувано для себе народила дитину.

Немовля, яке народилося здоровим, разом із матір’ю госпіталізували до пологового будинку.