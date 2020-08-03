3 августа на улице Крещатик в Киеве мужчина поджег автомобиль.

Поджигателем оказался 39-летний житель Бориспольского района. Мужчина облил машину из канистры с зажигательной смесью и поджег.

На место пожара приехали пожарные и следственно-оперативная группа полиции.

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Злоумышленник задержан по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

С места были изъяты шины и канистра. Их направили на экспертизу.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Согласно статье мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.





Поджог авто в Харькове

В ночь на 20 июня в Харькове на проспекте Победы сгорело авто блогера и чемпионки Украины по фитнес-бикини Татьяны Коряк.

Причиной поджога авто могло стать то, что она поддержала подругу, которой сделали неудачную пластику груди в одной из клиник.