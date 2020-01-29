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Факты / Надзвичайні події

В Славянске 16-летний рецидивист поджег 14-летнюю подругу

Славянская прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья) УК Украины 16-летнему ранее судимому за кражу местному жителю, который поджег 14-летнюю подругу.

Происшествие имело место быть 6 сентября 2019 года.

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Компания подростков отдыхала в заброшенном детском саду. Один из ребят споткнулся и вылил из бутылки воспламеняющееся вещество на 14-летнюю девушку.

В этот момент их товарищ зажигалкой поджег пропитанную одежду девочки, после чего ребенок вспыхнул.

В результате пострадавшую госпитализировали с ожогами ноги II степени, что равно 9% поверхности тела.

Напомним, в Умани мужчине из-за 600 грн перерезали горло и подожгли дом, чтобы скрыть преступление.

Источник: Славянская прокуратура

Фото: Dreamstime

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