3 серпня на вулиці Хрещатик у Києві чоловік підпалив автомобіль.

Палієм виявився 39-річний житель Бориспільського району. Чоловік облив машину з каністри із запальною сумішшю і підпалив.

На місце пожежі приїхали пожежники та слідчо-оперативна група поліції.

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Зловмисника затримано за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

З місця були вилучені шини і каністра. Їх направили на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу. Згідно зі статтею чоловікові загрожує до 10 років в’язниці.

Співробітники поліції встановлюють всі обставини і причини події.





Підпал авто в Харкові

У ніч на 20 червня в Харкові на проспекті Перемоги згоріло авто блогера і чемпіонки України з фітнес-бікіні Тетяни Коряк.

Причиною підпалу авто могло стати те, що вона підтримала подругу, якій зробили невдалу пластику грудей в одній з клінік.