ДТП в Киевской области: четверо пострадавших, есть погибший

В Киевской области на трассе Крюковщина-Тарасовка произошла авария, в результате которой погиб один человек.

Еще четверо пострадали, их госпитализировали в больницу.

Известно, что водитель BMW на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Skoda. Из-за этого автомобиль превратился в груду металла и вылетел с дороги.



















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Пассажир BMW скончался на месте, его зажало в салоне. По предварительной информации, водитель превысил скорость, поскольку мог находиться под действием наркотиков.

В конце июля произошло масштабное ДТП на трассе Киев-Чоп. Водитель авто Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. После этого сразу произошло столкновение с другим авто.

В результате столкновения четырех автомобилей погибли два человека.

Источник: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua