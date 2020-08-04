ДТП у Київській області: четверо постраждалих, є загиблий

У Київській області на трасі Крюковщина-Тарасівка сталася аварія, в результаті якої загинула одна людина.

Ще четверо постраждали, їх госпіталізували до лікарні.

Відомо, що водій BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і врізався в автомобіль Skoda. Через це автомобіль перетворився на купу металу і вилетів з дороги.



















Під Києвом зіткнулися два легковики: четверо постраждалих, є загиблий / 5 фотографий

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Пасажир BMW помер миттєво, його затисло в салоні. За попередньою інформацією, водій перевищив швидкість, оскільки міг перебувати під дією наркотиків.

Наприкінці липня сталася масштабна ДТП на трасі Київ-Чоп. Водій авто Infiniti виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Nissan. Після цього одразу відбулося зіткнення з іншим авто.

Внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів загинули двоє людей.

Джерело: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua