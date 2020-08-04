PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Під Києвом зіткнулися два легковики: четверо постраждалих, є загиблий

У Київській області на трасі Крюковщина-Тарасівка сталася аварія, в результаті якої загинула одна людина.

Ще четверо постраждали, їх госпіталізували до лікарні.

Відомо, що водій BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і врізався в автомобіль Skoda. Через це автомобіль перетворився на купу металу і вилетів з дороги.

  • ДТП у Київській області: четверо постраждалих, є загиблий
  • ДТП у Київській області: четверо постраждалих, є загиблий
  • ДТП у Київській області: четверо постраждалих, є загиблий
  • ДТП у Київській області: четверо постраждалих, є загиблий
  • ДТП у Київській області: четверо постраждалих, є загиблий
  • ДТП у Київській області: четверо постраждалих, є загиблий
  • ДТП у Київській області: четверо постраждалих, є загиблий
  • ДТП у Київській області: четверо постраждалих, є загиблий
  • ДТП у Київській області: четверо постраждалих, є загиблий
  • ДТП у Київській області: четверо постраждалих, є загиблий
Під Києвом зіткнулися два легковики: четверо постраждалих, є загиблий / 5 фотографий

Читайте: Під Запоріжжям фура розірвала BMW на частини, чотири людини загинули

Пасажир BMW помер миттєво, його затисло в салоні. За попередньою інформацією, водій перевищив швидкість, оскільки міг перебувати під дією наркотиків.

Наприкінці липня сталася масштабна ДТП на трасі Київ-Чоп. Водій авто Infiniti виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Nissan. Після цього одразу відбулося зіткнення з іншим авто.

Внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів загинули двоє людей.

Джерело: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка