ДТП у Київській області: четверо постраждалих, є загиблий

У Київській області на трасі Крюковщина-Тарасівка сталася аварія, в результаті якої загинула одна людина.
Ще четверо постраждали, їх госпіталізували до лікарні.
Відомо, що водій BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і врізався в автомобіль Skoda. Через це автомобіль перетворився на купу металу і вилетів з дороги.
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Пасажир BMW помер миттєво, його затисло в салоні. За попередньою інформацією, водій перевищив швидкість, оскільки міг перебувати під дією наркотиків.
Наприкінці липня сталася масштабна ДТП на трасі Київ-Чоп. Водій авто Infiniti виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Nissan. Після цього одразу відбулося зіткнення з іншим авто.
Внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів загинули двоє людей.
Джерело: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua