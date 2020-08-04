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Факты / Происшествия

В Турции произошло сильное землетрясение

На Востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2.

Об этом свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зарегистрировали в 09.37 по киевскому времени, а очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.

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О разрушениях и жертвах пока не сообщается.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что пока правительство не получало никакой информации об ущербе от землетрясения.

Землетрясение в Турции: очаг толчков залегал на глубине 7 км

Землетрясение в Турции

В июне в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Эпицентр подземных толчков зафиксировали в городе Карлыова, а также в прилегающих районах.

По словам губернатора провинции Бингель Кадира Экинджи, в результате землетрясения повреждена смотровая башня. Также ранения получили трое сотрудников службы безопасности объекта.

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