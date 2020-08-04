Землетрясение в Турции: очаг толчков залегал на глубине 7 км

На Востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2.
Об этом свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки зарегистрировали в 09.37 по киевскому времени, а очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
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О разрушениях и жертвах пока не сообщается.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что пока правительство не получало никакой информации об ущербе от землетрясения.
Землетрясение в Турции
В июне в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Эпицентр подземных толчков зафиксировали в городе Карлыова, а также в прилегающих районах.
По словам губернатора провинции Бингель Кадира Экинджи, в результате землетрясения повреждена смотровая башня. Также ранения получили трое сотрудников службы безопасности объекта.