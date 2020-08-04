Землетрус у Туреччині: осередок поштовхів залягав на глибині 7 км

На Сході Туреччини зафіксували землетрус магнітудою 5,2.
Про це свідчать дані Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).
Підземні поштовхи зареєстрували о 09.37 за київським часом, а осередок землетрусу залягав на глибині семи кілометрів.
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Про руйнування і жертви поки не повідомляється.
Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що поки уряд не отримував жодної інформації про збитки від землетрусу.
Землетрус у Туреччині
У червні у Туреччині стався землетрус магнітудой 5,7.
Епіцентр підземних поштовхів зафіксували в місті Карлиова, а також у прилеглих районах.
За словами губернатора провінції Бінгель Кадира Екінджі, внаслідок землетрусу пошкоджена оглядова вежа. Також пораненя отримал троє співробітників служби безпеки об’єкта.