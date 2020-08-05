В Киеве возле станции метро Лукьяновская нашли подозрительный предмет. На место происшествия вызвали специальные службы.

У метро находится несколько машин полиции и пожарные.

В комментарии Фактам ICTV пресс-секретарь Киевского метрполитену Наталья Макогон сообщила, что метро работает в штатном режиме.

Полиция Киева отмечает, что правоохранители перекрыли только вход/выход в подземку со стороны ул. Ильенко.

Движение троллейбусов №28 осуществляется только до Воздухофлотского путепровода.

Взрыв на метро Минская

21 июля, около 12.30 прогремел взрыв на выходе из станции метро Минская.

По данным правоохранителей, были обезврежены еще два взрывных устройства, которые были закреплены между легковой машиной и киоском возле рынка Минский.

За последние две недели это был второй случай минирования на станциях метро. 17 июля во Киеве на станции Шулявская взорвался мусорник, один человек пострадал.

29 июля Служба безопасности Украины задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. После первого взрыва организаторы терактов прислали в адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ свои требования.

Они требовали перечислить им 50 биткоинов ориентировочной стоимостью $500 тыс.

Источник: Киевпастранс