У Києві біля станції метро Лук’янівська знайшли підозрілий предмет. На місце події викликали спеціальні служби.

Біля метро перебуває кілька машин поліції і пожежники.

У коментарі Фактам ICTV речниця Київського метрполітену Наталка Макогон повідомила, що метро працює у штатному режимі.

Поліція Києва зазначає, що правоохоронці перекрили тільки вхід/вихід у підземку зі сторони вул. Іллєнка .

Рух тролейбусів №28 здійснюється тільки до Повітрофлотського шляхопроводу.

Вибух на метро Мінська

21 липня, близько 12.30 прогримів вибух на виході з станції метро Мінська.

За даними правоохоронців, було знешкоджено ще два вибухових пристрої, які були закріплені між легковою автівкою та кіоском біля ринку Мінський.

За останні два тижні це був другий випадок мінування на станціях метро. 17 липня у Києві на станції Шулявська вибухнув смітник, одна людина постраждала.

29 липня Служба безпеки України затримала двох організаторів серії вибухів у Києві. Після першого вибуху організатори терактів надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ свої вимоги.

Вони вимагали перерахувати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю $500 тис.

Джерело: Київпастранс