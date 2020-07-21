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Факты / Происшествия

Взрыв возле станции метро Минская в Киеве — первые фото и видео

Возле станции метро Минска в Киеве, 21 июля, около 12.30 прогремел взрыв.

По данным правоохранителей, были обезврежены еще два взрывных устройства, которые были закреплены между легковой машиной и автокиоскамы возле рынка Минский.

Читайте: В Киеве возле станции метро Минская прогремел взрыв

Сейчас опубликованы первые фото с места событий.

  • вибух метро мінська
  • вибух метро мінська
  • вибух метро мінська
  • вибух метро мінська
  • вибух метро мінська
  • вибух метро мінська
Взрыв возле станции метро Минская в Киеве — первые фото и видео / 3 фотографии

Весь периметр, где были найдены взрывчатки перекрыт. Правоохранители до сих пор работают на месте происшествия и контролируют опасную зону. Все люди, находившиеся в радиусе действия взрывных устройств эвакуированы.

За последние две недели это уже второй случай минирования на станциях метро. 17 июля во Киеве на станции Шулявская также произошел взрыв. Одна людная пострадала и сейчас находится в больнице.

Тогда взорвалась мусорная урна, которая находилась перед входом в подземный транспорта.

Источник: Виталий Кличко, dtp.kiev.ua

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