Увечері 5 серпня спалахнула потужна пожежа на фруктово-овочевому ринку в Аджмані в ОАЕ.

Вогонь охопив промислову зону.

На місце виїхали кілька пожежних машин.

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Цивільна оборона Аджмана закликала автомобілістів вибирати альтернативні маршрути руху.

Аджманські пожежники оточили це місце і використовували воду і піну для гасіння пожеж, які спалахнули в багатьох магазинах.

Вибух у порту Бейрута

Увечері 4 серпня в порту Бейрута стався потужний вибух, який зруйнував півміста. За попередніми даними, здетонували 2 750 тонн нітрату амонію на одному з портових складів.

Причиною вибуху стали зварювальні робіт на складі, де знаходилися хімікати.

В результаті вибуху загинули більше сотні людей, поранено понад 3 тис.

Джерело: Khaleej Times

Фото: Gulf News