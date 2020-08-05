Увечері 5 серпня спалахнула потужна пожежа на фруктово-овочевому ринку в Аджмані в ОАЕ.
Вогонь охопив промислову зону.
На місце виїхали кілька пожежних машин.
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Цивільна оборона Аджмана закликала автомобілістів вибирати альтернативні маршрути руху.
Аджманські пожежники оточили це місце і використовували воду і піну для гасіння пожеж, які спалахнули в багатьох магазинах.
Вибух у порту Бейрута
Увечері 4 серпня в порту Бейрута стався потужний вибух, який зруйнував півміста. За попередніми даними, здетонували 2 750 тонн нітрату амонію на одному з портових складів.
Причиною вибуху стали зварювальні робіт на складі, де знаходилися хімікати.
В результаті вибуху загинули більше сотні людей, поранено понад 3 тис.
Джерело: Khaleej Times
Фото: Gulf News