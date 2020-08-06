В Одессе 29-летний мужчина избил 20-летнего парня за отказ угостить сигаретой. Во время конфликта злоумышленник ударил потерпевшего ножом в грудь, а потом, испугавшись ответственности, скрылся.

Полицию и скорую на место происшествия вызвали очевидцы. Раненого парня госпитализировали в реанимационное отделение одно из одесских медицинских учреждений.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти парня — опасность для его жизни миновала.







Не угостил сигаретой: одессит ударил молодого человека ножом в сердце / 2 фотографии

Читайте: Ударил ножом в грудь и убежал: в Черновицкой области мужчина убил жену из-за ревности

Оперативники Приморского отдела полиции установили личность нападавшего и задержали его. Одесситу инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания. За покушение на убийство ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Изнасилование в Одессе

Тем временем полиция расследует изнасилование в Одессе — 34-летний местный житель обвиняется в развращении 17-летней девушки, которую он согласился подвезти домой с пляжа.

По словам фигуранта, девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения и первой начала намекать на романтическое продолжение знакомства.

Однако потерпевшая доказывает, что мужчина воспользовался тем, что она от усталости уснула у него в автомобиле.